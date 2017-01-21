Сильверберг пропустит матчи с "Миннесотой" и "Виннипегом"

Нападающий "Анахайма" Якоб Сильверберг не примет участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" и "Виннипега", которые состоятся в воскресенье и вторник соответственно. Как сообщает пресс-служба лиги, 26-летний швед получил травму верхней части тела и не отправился на выезд с командой. Повреждение игрок получил в третьем периоде матча против "Колорадо" (2:1). В этом сезоне он впервые пропустит игры. На данный момент на счету Сильверберга 29 (13+16) очков в 48 матчах.

В пятницу "Анахайм" вызвал из фарм-клуба "Сан-Диего" нападающего Кори Троппа и защитник Ши Теодора.