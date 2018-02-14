Сиэтл подал заявку на вступление в НХЛ

Мэр Сиэтла Дженни Данкан сообщила о подаче заявки на вступление в НХЛ. В декабре группа инвесторов под руководством продюсера Джерри Брукхаймера и бизнесмена Дэвида Бондермана, получила разрешение от совета директоров НХЛ подать заявку. Стоимость ее оценивается в 10 миллионов долларов.
Если заявка будет одобрена, инвесторы выплатят еще 650 миллионов доллларов. Клуб из Сиэтла появится в НХЛ не раньше 2020 года, когда завершится реставрация ледовой арены. На данный момент в лиге выступает 31 клуб.
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Zico-wc
В нба пусть подают заявку, для нхл есть Квебек!
11:20
Марио66
maxcds, А искусственно это никак не сделать, какие бы перестановки не совершала НХЛ. Всё зависит от грамотного менеджмента и драфтов. Вечно дисбаланс быть не может.
11:06
maxcds
Еще б решить проблему неравных конференций, не говоря о дивизионах...
10:19
ВеликийПашаБуре
Теперь я знаю за кого будет топить Дон Черри. Сиэтл - лидер среди городов пиндостана по самой высокой концентрации лгбт.
10:18
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ждем клуб в Тигусигальпе или на берегу озера Титикака)))
10:05
ростовский свин
суперсоник ...
09:53
Werewolf
Зачем? На востоке 16 команд, на западе 15. Выровняют. Возможна рокировка между центральным и тихоокеанским дивизионом. И только.
09:08
kargot
Когото на восток будут перекидывать... Чикагу?
08:39