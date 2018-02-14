08:31 | Хоккей — НХЛ

Сиэтл подал заявку на вступление в НХЛ

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Мэр Сиэтла Дженни Данкан сообщила о подаче заявки на вступление в НХЛ. В декабре группа инвесторов под руководством продюсера Джерри Брукхаймера и бизнесмена Дэвида Бондермана, получила разрешение от совета директоров НХЛ подать заявку. Стоимость ее оценивается в 10 миллионов долларов. 

Если заявка будет одобрена, инвесторы выплатят еще 650 миллионов доллларов. Клуб из Сиэтла появится в НХЛ не раньше 2020 года, когда завершится реставрация ледовой арены. На данный момент в лиге выступает 31 клуб.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Zico-wc

В нба пусть подают заявку, для нхл есть Квебек!

11:20

Марио66

maxcds, А искусственно это никак не сделать, какие бы перестановки не совершала НХЛ. Всё зависит от грамотного менеджмента и драфтов. Вечно дисбаланс быть не может.

11:06

maxcds

Еще б решить проблему неравных конференций, не говоря о дивизионах...

10:19

ВеликийПашаБуре

Теперь я знаю за кого будет топить Дон Черри. Сиэтл - лидер среди городов пиндостана по самой высокой концентрации лгбт.

10:18

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ждем клуб в Тигусигальпе или на берегу озера Титикака)))

10:05

ростовский свин

суперсоник ...

09:53

Werewolf

Зачем? На востоке 16 команд, на западе 15. Выровняют. Возможна рокировка между центральным и тихоокеанским дивизионом. И только.

09:08

kargot

Когото на восток будут перекидывать... Чикагу?

08:39

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