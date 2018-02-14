Сиэтл подал заявку на вступление в НХЛ

Мэр Сиэтла Дженни Данкан сообщила о подаче заявки на вступление в НХЛ. В декабре группа инвесторов под руководством продюсера Джерри Брукхаймера и бизнесмена Дэвида Бондермана, получила разрешение от совета директоров НХЛ подать заявку. Стоимость ее оценивается в 10 миллионов долларов.

Если заявка будет одобрена, инвесторы выплатят еще 650 миллионов доллларов. Клуб из Сиэтла появится в НХЛ не раньше 2020 года, когда завершится реставрация ледовой арены. На данный момент в лиге выступает 31 клуб.