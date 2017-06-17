Сидни Кросби: "Здорово, что есть возможность попробовать выиграть третий Кубок Стэнли"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что у команды есть все шансы на третью победу подряд в Кубке Стэнли в следующем сезоне. В последний раз больше двух подряд титулов удавалось завоевать "Айлендерс" в начале 80-х годов.

- Для нас следующий сезон станет большим вызовом, - приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Кросби. - Здорово, что есть возможность попробовать выиграть третий Кубок Стэнли. Не вижу причин, почему это у нас может не получиться. Посмотрим, что выйдет из этого. Многие парни из этого состава остаются в команде, что поможет нам в следующий раз.