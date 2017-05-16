Сидни Кросби: "Защитники "Питтсбурга" в матче с "Оттавой" действовали просто невероятно"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби оценил игру своей команды в обороне во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ с "Оттавой" (1:0, счет в серии – 1-1). Форвард также отметил, что у "Пингвинов" высокие ожидания и надежды.

– Наши защитники действовали просто невероятно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Мы играли в меньшинстве в течение длительного периода времени. Это нелегко. Но они позволяли нам владеть шайбой и создавать моменты в нападении.

У нас высокие ожидания и надежды. Неважно, какую роль ты играешь в команде, каждый должен показать хороший результат.