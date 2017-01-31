09:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сидни Кросби: "Я бы хотел сыграть на Олимпиаде-2018"

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби не смог с уверенностью сказать, как разрешится спор между МОК и НХЛ об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года. При этом канадец подчеркнул, что ему бы хотелось помочь своей национальной команде.

На данный момент НХЛ, МОК и ИИХФ пока не могут прийти к соглашению, которое позволит игрокам лиги сыграть в Пхенчхане.

– Мне бы хотелось сыграть на Олимпиаде-2018, у меня уже был удачный опыт, – приводит Post-gazette.com слова Кросби. – Знаю, что для тех, кто не принимал участие в Играх это – особенный момент карьеры.

Участие игроков НХЛ? Такие вещи нужно как следует обдумать. Сложно сказать, чем это может закончиться, учитывая обстоятельства. Эта ситуация непроста для каждой из сторон.

Пхенчхан-2018: как НХЛ шантажирует хоккейный мир

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