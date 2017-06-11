Сидни Кросби: "Возможно, нам стоит сыграть в гостях у "Нэшвилла" чуть попроще"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом", что одним из важных компонентов в игре будет агрессивность команды. Форвард выразил мнение, что "Пингвинг" стоит действовать проще. Счет в серии - 3-2 в пользу "Питтсбурга".

- Мы много говорили об этом, - приводит NHL.com/ru слова Кросби. - Настрой должен быть такой же, как в пятом матче. Возможно, нам также стоит сыграть чуть попроще. В гостевых играх это зачастую помогает. И обязательно надо быть агрессивными - это важнейший компонент нашей игры.