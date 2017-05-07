Сидни Кросби: "Вашингтон" воспользовался моментом"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после пятого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (2:4, счет в серии – 3-2) выразил сожаление по поводу поражения. Его команда перед третьим периодом вела в счете (2:1), но не смогла удержать преимущество.

– "Вашингтон" воспользовался моментом, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – У нас были возможности упрочить лидерство. Но в итоге мы этого не сделали, а соперник сравнял счет. А потом мы потеряли концентрацию и пропустили два гола. К сожалению, такое случается.