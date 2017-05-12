Сидни Кросби: "В серии с "Оттавой" можем оттолкнуться от седьмого матча с "Вашингтоном"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что "Пингвинз" хочет остаться в той же форме в серии с "Оттавой", которая была с "Вашингтоном". 29-летний нападающий также добавил, что хочет играть как можно дольше.

– В серии с "Оттавой" можем оттолкнуться от седьмого матча с "Вашингтоном", – цитирует официальный Твиттер "Пингвинз" Кросби. – Мы хотим остаться в этой же форме, привнести в серию тот же уровень интенсивности.

Хочу, чтобы моя карьера длилась как можно дольше. Мэтту Каллену уже 40, и он все еще играет. Возраст – это просто цифра.

В финале Восточной конференции "Питтсбург" сыграет с "Оттавой", первый матч состоится 14 мая и начнется в 2.00 по московскому времени.

Проклятый Капитолий. Овечкин снова вылетел из Кубка Стэнли