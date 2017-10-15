09:18 | Хоккей — НХЛ

Сидни Кросби: "В некоторых моментах очень неплохо выглядели"

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Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы над "Флоридой" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался доволен игрой команды. По словам канадца, игроки создали много хороших моментов.

- В некоторых моментах мы очень неплохо выглядели, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. - Мы три раза выходили два в одного. Иногда этого не происходит в двух или даже трех играх. Мы сделали несколько действительно хороших моментов в этой игре. Очень хорошо исполняли.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Якут Хан

Если бы ты стекляшка был венгром, то мвипи 100% отдали бы ЕвГению мирового хоккея!

09:37

Якут Хан

А ты телка ваще рот закрой, а то ваняет..))) Как ни крути эта лига к тебе оч лояльно относится, так и как к иным "звездам" представляющим канаду в так называемой сильнейшей лиге. Это неоспоримый факт.

09:35