Сидни Кросби: "В некоторых моментах очень неплохо выглядели"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы над "Флоридой" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался доволен игрой команды. По словам канадца, игроки создали много хороших моментов.

- В некоторых моментах мы очень неплохо выглядели, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. - Мы три раза выходили два в одного. Иногда этого не происходит в двух или даже трех играх. Мы сделали несколько действительно хороших моментов в этой игре. Очень хорошо исполняли.