Сидни Кросби: "В некоторых моментах очень неплохо выглядели"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы над "Флоридой" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался доволен игрой команды. По словам канадца, игроки создали много хороших моментов.
- В некоторых моментах мы очень неплохо выглядели, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. - Мы три раза выходили два в одного. Иногда этого не происходит в двух или даже трех играх. Мы сделали несколько действительно хороших моментов в этой игре. Очень хорошо исполняли.
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Якут Хан
Если бы ты стекляшка был венгром, то мвипи 100% отдали бы ЕвГению мирового хоккея!
09:37
Якут Хан
А ты телка ваще рот закрой, а то ваняет..))) Как ни крути эта лига к тебе оч лояльно относится, так и как к иным "звездам" представляющим канаду в так называемой сильнейшей лиге. Это неоспоримый факт.
09:35