Сидни Кросби: "Уверенность придет через игры"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, который пропустил шесть матчей из-за сотрясения мозга, подчеркнул, что еще не вышел на пик формы. По словам форварда, оформившего дубль во встрече регулярного чемпионата с "Филадельфией" (5:4), уверенность придет только через игры. Отметим, канадец набирал очки в 23 из 24 матчах регулярки с учетом встреч, проведенных в прошлом сезоне.

- Думаю, что этот результат может быть лучше, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кросби. - Уверенность придет со временем, через игры. Чем больше матчей я проведу, тем лучше.