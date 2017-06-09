Сидни Кросби: "Так и планировали активно начать встречу"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после разгромной победы над "Нэшвиллом" в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, в серии 3-2) признался, что активное начало встречи было запланировано. Уже на второй минуте игры "пингвины" открыли счет.

- Нам действительно удался отличный старт в этой игре, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кросби. - Мы так и планировали начать встречу и сумели воплотить задуманное на льду. Первый гол придал нам уверенности, после чего мы смогли закрепить успех и забросить еще несколько шайб в первом периоде. Шири и Гюнтцель здорово помогали мне в создании моментов, они быстро катаются, мгновенно принимают решения и делают массу полезных вещей. Думаю, что в четвертой игре мы тоже неплохо начали, но на этот раз нам больше повезло. Мы перевернули страницу после прошлой неудачи и сумели перенести позитивные моменты той встречи в позитивный результат в этой.