08:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сидни Кросби: "Старался найти Овечкина на льду в Матче звезд НХЛ"

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы в Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что старался найти на льду нападающего "Вашингтона" Александр Овечкин. Он высоко оценил российского форварда.

– Я старался найти Овечкина на льду, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Я знаю, какой у него бросок. Уверен, что Алекс не хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травму. А я не хотел упустить такой уникальный шанс. Обычно мы играем друг против друга.

Мы отлично провели три дня с пятницы по воскресенье, получили огромное удовольствие. Это получилось естественно. Мы играли в одной команде, вместе участвовали в конкурсах. Так что все получалось само собой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Werewolf

Не нашел )))))))))) Я ж говорил что ничего из этого не выйдет. Это как Малкин с Овечкиным - вместе не играют.

09:29

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