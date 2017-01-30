Сидни Кросби: "Старался найти Овечкина на льду в Матче звезд НХЛ"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы в Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что старался найти на льду нападающего "Вашингтона" Александр Овечкин. Он высоко оценил российского форварда.

– Я старался найти Овечкина на льду, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Я знаю, какой у него бросок. Уверен, что Алекс не хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травму. А я не хотел упустить такой уникальный шанс. Обычно мы играем друг против друга.

Мы отлично провели три дня с пятницы по воскресенье, получили огромное удовольствие. Это получилось естественно. Мы играли в одной команде, вместе участвовали в конкурсах. Так что все получалось само собой.