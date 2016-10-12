Сидни Кросби: "Сотрясения мозга случаются. Посмотрим, что будет дальше"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул, что чувствует себя гораздо лучше после сотрясения мозга. Форвард пропустил предсезонный поединок против "Коламбуса" (3:5) из-за плохого самочувствия. Первый матч юбилейного, сотого сезона НХЛ "Пингвинз" проведет в ночь с четверга на пятницу против "Вашингтона".

- Рад, что смог сегодня встать на коньки, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Сотрясения случаются. Они происходят в разных видах спорта. Спортсмены неоднократно переносят сотрясения и чувствую себя хорошо. Мне кажется, надо просто правильно к ним относиться и быть уверенным, что лечение идет правильно. Я себя чувствую комфортно и уверен, что все будет в порядке.

Я получил повреждение на тренировку в пятницу, но не придал этому значения. Однако в субботу почувствовал себя неважно. Понятно, что учитывая прошлый опыт подобных травм, я решил обсудить вопрос с тренерами, и они посчитали, что мне лучше будет пропустить встречу и быть максимально осторожным. У всех симптомы проявляются по-разному, я же просто чувствовал себя неважно.

Врачам нужно знать, как ты себя чувствуешь, все симптомы и что ты сам думаешь о своем состоянии. Важны все детали. Сегодня я занимался довольно усердно, посмотрим что будет завтра и уже от этого будем отталкиваться. Здесь нет четкого рецепта. Все зависит от того, что ты делаешь и как быстро идет восстановление.