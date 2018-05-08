Сидни Кросби: "Сложно выиграть Кубок Стэнли третий раз подряд"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после шестого матча серии с "Вашингтоном" (1:2 ОТ, 2-4) отметил, что сожалеет о вылете из турнира. По его словам, третий раз подряд победить в плей-офф очень сложно.

- Трудно попасть в финал конференции, вне зависимости от того, что мы победили два года подряд, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кросби. - Я знаю, что все говорили о том, чтобы выиграть третий титул, но это сложно. Особенно с соперниками, против которых мы играем. В команде до сих пор множесто ребят, которые завоевали Кубок Стэнли. Именно для этого мы и играем, плей-офф - это лучшее время года в хоккее. К сожалению, в этот раз нам не удастся стать чемпионами.