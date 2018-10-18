Сидни Кросби: "Сложно оспаривать лидерство Макдэвида, выбор очевиден"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби назвал форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида лучшим игроком НХЛ. Форвард в этом сезоне установил рекорд лиги, оказавшись причастным к девяти стартовым голам команды в сезоне. На его счету 9 (4+5) очков в четырех матчах.

- Макдэвид выделяется на фоне остальных за счет количества индивидуальных призов, полученных им, стабильности и высоких оценок со стороны специалистов, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Кросби. - С моей точки зрения, выбор очевиден. В лиге много разных ребят. Мэттьюз замечательно начал этот сезон, похоже, он сделал еще один шаг вперед. Мы можем говорить о многих. Но сложно оспаривать лидерство Макдэвида. Он очень стабилен, становился лучшим бомбардиром, самым ценным игроком. Поэтому выбор очевиден