Сидни Кросби: "Шестой матч не будет обычным, но готовиться все равно надо традиционным образом"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул в преддверии шестого матча финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом", что близость победы не должна влиять на подготовку к игре. В случае успеха в воскресном поединке "пингвины" станут чемпионами второй год кряду.

– Все воспринимают это по-разному, – приводит NHL.com/ru слова Кросби. – Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным, но подходить к нему все равно надо традиционным образом. Можно сказать, что это только добавит нам мотивации и поможет показать лучший хоккей.