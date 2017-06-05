Сидни Кросби: "Шайба не долетала до ворот "Нэшвилла", но это дело времени"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул, что в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли "Нэшвилл" (1:5, 2-1) заблокировал большинство бросков по воротам. При этом форвард уверен, что голы - вопрос времени.

Отметим, что в этой встрече лидеры "Пингвинов" - нападающие Евгений Малкин и Сидни Кросби не нанесли ни одного броска по воротам соперников.

Россиянин очками в этом матче не отметился, всего в этом розыгрыше плей-офф на его счету 26 (9+17) очков и лидерство в гонке бомбардиров. На счету Кросби голевая передача и 23 (7+16) очка в Кубке.

- Шансы у нас были, просто шайба не всегда долетала до ворот, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кросби. - Многие броски были заблокированы. Но я думаю, что это просто дело времени.

Напомним, что четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.