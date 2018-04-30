Сидни Кросби: "Сами не очень-то хорошо начали эту игру"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после второго матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (1:4, 1-1 в серии) отметил, что команда плохо начала игру, что привело к плохому результату.

Ранее канадский форвард выразил мнение, что судьи должны были засчитать гол Патрика Хернквиста в третьем периоде. Судьи отменили взяти ворот, так как не смогли на повторах точно разобрать, пересекла ли шайба линию.

– Такое бывает. Не всегда спорные решения будут приниматься в твою пользу, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – Мы сами не очень-то хорошо начали эту игру, что в конечном счете и привело к поражению.