Сидни Кросби: "С такой игрой нам не стоит рассчитывать на победу"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения от "Вашингтона" (2:5) в шестом матче серии плей-офф Кубка Стэнли заявил, что его команде нужно скорее забыть результат перед следующей встречей. Напомним, что счет в серии стал равный - 3-3, следующий матч состоится в четверг, 11 мая, в 2.30 по московскому времени.

– Мы играли не очень хорошо, – цитирует сайт НХЛ Кросби. – Мы сами себе усложнили ситуацию, теперь придется ехать в Вашингтон. Нужно забыть об этом поражении и начать с чистого листа. С такой игрой нам не стоит рассчитывать на победу.