Сидни Кросби: "Приятно, что я наконец-то набрал 1000-е очко"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы над "Виннипегом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ порадовался достижению отметки в 1000 очков в НХЛ. Для того, чтобы добраться до этой цифры, канадцы понадобилось 757 матчей - это 12-й результат в истории. Свое тысячное очко он набрал на седьмой минуте первого периода, отдав голевую передачу. В концовке третьего периода он отдал пас, благодаря которому "Пингвинз" сравнял счет, а в овертайме сам забросил победную шайбу.

- На какое-то время я притормозил перед этой отметкой, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Приятно, что я наконец ее достиг. И приятно победить. Я быстро добился нужного и постарался сделать все, чтобы мы выиграли. К счастью, мы смогли сделать это.