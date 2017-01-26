Сидни Кросби: "Присоединиться к тем, кому удалось набрать 1000 очков, будет особенным достижением"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби рад, что он близок к 1000-му очку в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За свою карьеру 29-летний каналец в 748 матчах НХЛ набрал 992 (366+626) очков.

– Я рад приблизиться к 1000 очкам, но в то же время это служит напоминанием о скоротечности времени. Сложно сравнивать разные сезоны, – цититрует пресс-служба лиги Кросби. – Присутствует множество разных мелочей, деталей вне хоккея, когда ты вроде бы все делаешь правильно, но шайба не заходит в ворота. А бывает, что тебе везет, за тебя играют отскоки и все такое. Сейчас я себя чувствую хорошо. Мне удается создавать множество голевых моментов. Команда побеждает, но соперники не отстают, и это тоже заставляет нас становиться лучше. Конечно, 1000 очков – это серьезное число. Присоединиться к тем, кому удалось этого добиться, будет особенным достижением.