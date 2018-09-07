Сидни Кросби: "Поражение от "Вашингтона" в прошлом сезоне зажжет в нас огонь"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что хотел бы отыграться у "Вашингтона" за поражение в плей-офф в прошлом сезоне. "Кэпиталз" завоевали Кубко Стэнли впервые в истории.

- Отличный сюжет для "Кэпиталз", но нам было неприятно подойти так близко к победе и в итоге проиграть, а затем та команда стала чемпионом, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Кросби. - Это заставляет тебя думать, как близко ты на самом деле был к успеху.

Думаю, что это зажжет в нас огонь, - сказал Кросби. - Когда мы сыграем с ними снова, то будем об этом думать. С этим ничего не поделаешь. Так бывает, когда проигрываешь. После поражений всегда хочется что-то доказать. А когда выигрываешь, то думаешь, что надо бы остаться на этом месте. Таковы две стороны медали