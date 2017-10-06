Сидни Кросби: "Поражение 1:10 - это стыдоба, даже не знаю, что сказать"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения от "Чикаго" (1:10) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ему стыдно за результат встречи. Он также добавил, что усталость здесь ни при чем.

Напомним, это второе поражение "Пингвинз" в сезоне. Впервые с 1996 года команда пропустила 10 шайб в одном матче.

– Счет 1:10 – это стыдоба. Соперник забил четыре шайбы в первые 10 минут, в середине матча счет был 1:7. Просто стыдно, – приводит Pittsburgh Tribune Live слова Кросби. – Усталось тут ни при чем. Даже не знаю, что сказать.

Евгений Малкин: "Счет 1:10 – непозволительный для "Питтсбурга" // "Чикаго" - "Питтсбург" - 10:1. Все голы, видео