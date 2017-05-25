Сидни Кросби: "Питтсбургу" нужна полная самоотдача в седьмой игре с "Оттавой"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби в преддверии седьмого матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Оттавы" заявил, что его команде необходимо сконцентрироваться на предстоящей встрече. Форвард добавил, что "Пингвинз" выглядили уверенно в последних играх.

– Надо сконцентрироваться, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Матч очень важный, и мы должны извлечь урок из прошедшей игры. Последние две встречи мы провели с полной самоотдачей, старались изо всех сил, и многое у нас получилось. Надо помнить об этом и сыграть в таком же ключе седьмой матч.