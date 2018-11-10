Сидни Кросби: "Питтсбургу" не нравится ситуация, в которой оказалась команда"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул, что в команде все очень недовольны пятиматчевой серией поражений.

В среду в игре регулярного чемпионата НХЛ "Пингвины" уступили "Вашингтону" (1:2) – это поражение стало для них пятым подряд. Перед той встречей генеральный менеджер "Пингвинз" Джим Рутерфорд заявил, что уже задумывался о перестройке нынешнего состава команды, завоевавшего Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

– Конечно, он расстроен. Как и все мы, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Кросби. – Нам не нравится ситуация, в которой мы оказались. Хоккеисты должны выходить на площадку и играть. Это наша работа. Я не знаю, что конкретно он сказал, но уверен, что он испытывает те же чувства, что и мы. Мы очень недовольны, что проиграли пять матчей подряд.