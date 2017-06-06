Сидни Кросби: "Питтсбургу" надо просто сфокусироваться на пятом матче"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения от "Нэшвилла" (1:4) в четвертом матче финала плей-офф НХЛ отметил, что команда создала много хороших моментов, но не реализовала их. Он также добавил, что теперь "пингвинам" надо сфокусироваться на пятой встрече. Кросби стал автором единственной шайбы в составе "Пингвинз".

– Нам надо просто сфокусироваться на пятом матче, выиграть дома и отталкиваться от этого, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Думаю, что сегодня мы создали довольно много хороших моментов. Просто мы их не реализовали. А соперник это сделал. Если продолжим играть и создавать моменты, у нас будут отличные шансы победить в серии.

"Предаторз" сравняли счет в серии – 2-2. Следующий матч пройдет 9 июня на площадке "Пингвинз".