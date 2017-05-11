Сидни Кросби: "Питтсбург" вовремя провел один из лучших матчей"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби выразил уверенность в том, что перестановки в звеньях помогли его команде одержать победу над "Вашингтоном" (2:0, 4-3) в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ. По словам форварда, "пингвины" показали свой лучший хоккей, сделав это своевременно.

- Мне кажется, что перегруппировка звеньев помогла "Питтсбургу", - приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. - С самого начала "Вашингтон" пошел в атаку, но мы играли собранно, а Флери делал сейвы.

Во втором и третьем периодах нам удалось показать свой хоккей. Вероятно, это был один из наших лучших матчей. И мы провели его в нужное время.

Напомним, что в полуфинале Кубка Стэнли "Питтсбург" встретится с "Оттавой".