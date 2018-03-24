Сидни Кросби: "Питтсбург" смог вернуться в игру с "Дэвилз"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения от "Нью-Джерси" (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ посетовал на слабую игру во втором периоде. "Пингвинз" пропустили во втором периоде три шайбы и вышли на третий при счете 1:3. Им удалось сравнять счет, но в овертайме "Дэвилз" забросили победную шайбу.

- Мы знали, что должны были играть лучше во втором периоде. Нам нужно было действовать в концовке, как в первом периоде. Мы поняли, что если мы сможем это сделать, то вернемся в игру. И нам это удалось. Мы смогли действовать настойчивою