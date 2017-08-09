Сидни Кросби: "Питтсбург" поедет в тренировочный лагерь с мыслями о третьем Кубке Стэнли"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что команда начнет подготовку к сезону с мыслями о третьем Кубке Стэнли подряд. Он также добавил, что с приходом в "Пингвинз" молодых хоккеистов игра стала быстрее.

– Мы поедем в тренировочный лагерь с мыслями о третьем Кубке подряд. Это будет непросто, но почему нет? – приводит NHL.com/Ru слова Кросби. – Мои нынешние партнеры – молодые ребята, которые всегда были уверены в себе, с самого начала считали, что могут играть в НХЛ. И правильно делали. Они доказали это в первых же матчах. Это подстегивает меня, я вижу, что приходит молодежь, что игра становится быстрее. Мне это нравится.

Кросби выступает за "Пингвинз" с 2005 года. За это время он провел 591 матч, в которых набрал 731 (283+448) очко.

Кросби. Главный "пингвин"