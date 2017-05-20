Сидни Кросби: "Питтсбург" отчаянно сражался с "Оттавой" после разгрома"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после четвертого матча 1/2 финала плей-офф НХЛ против "Оттавы" (3:2, 2-2) отметил, что команда настрилась на матч после того, как была разгромлена соперником в предыдущем поединке (1:5). По его словам, залогом успеха стало то, что игроки "Пингвинз" внимательно отыграли в первом периоде.

- Мы очень отчаянно сражались, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кросби. - В игре перед этим, когда "Оттава" разгромила нас, команда такого не чувствовала. Мы вышли на лед внимательными и хорошо ее начали. Именно поэтому побелили сегодня.