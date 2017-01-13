Сидни Кросби: "Питтсбург" не заслужил победы в последних двух матчах

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Оттавы" (1:4) заявил, что "Пингвинз" должны сделать выводы после двух поражений подряд. Он добавил, что его команда демонстрировала не лучшую игру.

– Когда счет стал 0:3, мы оказались в очень сложной ситуации, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – При таком отставании трудно спастись. Два поражения в основное время впервые за долгое время? С одной стороны, мы бы не хотели продолжать эту серию. С другой стороны, иногда стоит проиграть пару матчей, чтобы встряхнуться.

Думаю, что в последних двух играх мы не заслуживали победы. Хорошие команды находят пути к победе и тогда, когда не показывают лучшей игры. Сейчас мы должны найти способ вернуться на правильный путь. Возможно, эти поражения помогут нам осознать, что нужно играть лучше.