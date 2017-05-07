08:36 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сидни Кросби: "Питтсбург" не будет сидеть сложа руки"

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли от "Вашингтона" (2:4) заявил, что его команде стоит сделать выводы после сегодняшней неудачи. Столичный клуб сократил отставание в серии с "Пингвинз" – 2-3.

– Мы не собираемся сидеть сложа руки, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Мы должны хорошо поработать в следующем матче. Нужно лучше цепляться за шайбу на половине площадки соперника, наносить больше бросков. Думаю, "Питтсбург" способен выжать больше. Нужно просто прибавить в нападении.

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