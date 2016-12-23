08:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сидни Кросби: "Первый период "Питтсбург" провел очень хорошо"

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения от "Коламбуса" (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что команде удался первый период и отчасти второй. "Пингвинз" открыл счет в поединке - отличился как раз Кросби, но "Блю Джэкетс" ответил семью шайбами, причм четыре из них забросил в третьем периоде.

- Первый период мы провели очень хорошо, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Во втором соперник действовал чуть получше. Очевидно, что в третьем они были гораздо сильнее. Мы допустили несколько ошибок. Мы выходили на период с правильным настроем, но они забили быстрый гол. К сожалению, мы не смогли перехватить инициативу.

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