Сидни Кросби: "Очень рад за Флери. Приятно видеть, что он преуспевает"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби заявил, что рад за своего бывшего одноклубника, голкипера Марка-Андре Флери, который в этом сезоне сыграет в финале Кубка Стэнли в составе "Вегаса" против "Вашингтона". Форвард добавил, что вратарь является неотъемлемой частью успеха "Голден Найтс".

– Я очень рад за него, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – Он очень позитивный человек. Как другу и его партнеру в течение многих лет мне приятно видеть, что он преуспевает. Флери всегда много работает и сейчас является важной частью успеха "Вегаса". Я думаю, он был мотивирован после прихода туда. Он верит в себя, любит хоккей и хочет помогать команде. Сейчас у него это получается. Они здорово играют.

Первый матч финальной серии "Вегас" – "Вашингтон" состоится 29 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.