Сидни Кросби - о визите "Питтсбурга" в Белый дом: "В этом нет никакой политики"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби заявил, что решение посетить Белый дом не является политическим решением команды. Напомним, что ранее чемпионы NFL и НБА отказались от встречи с президентом Дональдом Трампом.

– Мне кажется, тут нет никакой политики, – цитирует NBC Кросби. – Это такой же визит, какой был в прошлом году. Это был хороший опыт. Но тут нет никакой политики, это точно.

Я не могу говорить за остальных, я просто вырос с тем, что спорт всегда отделен от других вещей. Но у каждого свой взгляд. Я просто играю в хоккей.