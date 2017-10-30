Сидни Кросби - о поражении от "Виннипега" 1:7: "Нужно найти способ исправить это"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения от "Виннипега" (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что команда не смогла сыграть по своей стандартной тактике и отличиться в начале встречи. Напомним, что "Пингвины" потерпели уже третье крупное поражение в этом сезоне и имеют худший показатель в лиге по пропущенным шайбам.

– У нас другая тактика, посмотрите на прошлые игры, мы всегда стараемся забивать в начале игры, – цитирует сайт НХЛ Кросби. – Мы можем пропустить шайбу, да. Но в этот раз нам забили пять в первом периоде. Нам нужно найти способ исправить это.

"Виннипег" разгромил "Питтсбург", Малкин забил гол //

"Питтсбург" стал худшей командой по пропущенным голам