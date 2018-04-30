Сидни Кросби: "Не знаю, на что смотрели судьи. Это был гол"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что судьи должны были засчитать гол Патрика Хернквиста в третьем периоде второго матча с "Вашингтоном"​ (1:4, 1-1). Судьи отменили взяти ворот, так как не смогли на повторах точно разобрать, пересекла ли шайба линию.

- Не знаю, что за повторы были у судей, на что они смотрели. Я видел, что это был гол, - приводит Pens Inside Scoop слова Кросби.