Сидни Кросби: "Не думаю, что кому-то удастся забросить пять шайб в одной игре разными способами"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби считает, что никому не удастся повторить достижение Марио Лемье, который 31 декабря 1988 года в матче с "Нью-Джерси" забил пять голов пятью разными способами. Тогда легендарный хоккеист отметился заброшенными шайбами в равных составах, в большинстве, в меньшинстве, штрафным броском и в пустые ворота.

- У меня даже покера не бывало, поэтому я даже отдаоленно не был близок к достижению Лемье, - цитирует пресс-служба НХЛ Кросби, - Помню, однажды у меня был шанс оформить хет-трик, тогда бы третья шайба была в пустые ворота, когда мы играли в меньшинстве. Так что это было бы два в одном. Забросить пять шайб - это одно, а сделать это пятью разными способами... я не уверен. Было бы здорово, но не уверен, что смогу это сделать. Я думаю, что это был единичный случай. Было невероятно, что Лемье смог это сделать, и я не думаю, что мы увидим нечто подобное снова.