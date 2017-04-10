Сидни Кросби: "Не думал, что 44 голов хватит, чтобы стать лучшим снайпером"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби признался, что не ожидал стать лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Он получил награду "Морис Ришар Трофи" второй раз в карьере с 44 голами.

– Когда я выиграл эту награду в 2010 году, не думал, что мне еще раз это удастся, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – Просто один из тех сезонов, когда шайбы, казалось, немного чаще попадают в ворота. Не думал, что 44 голов хватит для победы, но в этом сезоне все так сложилось. Это хорошая подготовка к Кубку Стэнли.