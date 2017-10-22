Сидни Кросби: "Мы сами ставим себя в затруднительное положение"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби посетовал на плохое начало матча регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (1:7). В предыдущем матче "Питтсбург" победил "Флориду" (4:3), но пропустил две шайбы в начале встречи.

– Нужно лучше работать в этих матчах, которые следуют один за другим, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – Мы сами ставили себя в затруднительное положение в таких поединках, пропуская быстро и много. Обычно очень сложно вернуться в игру, когда встречаешься с сильными соперниками.