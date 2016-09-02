Сидни Кросби: "Мои неудачи влияли на результаты "Питтсбурга"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что переживал игровой кризис в минувшем сезоне. Нападающий рассказал, как смог преодолеть себя и помочь команде завоевать Кубок Стэнли.

– Когда тебе почти 30, а за спиной – 10 сезонов в НХЛ, и вдруг ты перестаешь забивать, а команда проигрывает, внутренний голос говорит тебе вещи, которые ты не хочешь слышать, – сказал Кросби в интервью Sports Illustrated. – Этот голос зазвучал в моей голове в декабре. На тот момент с очками у меня было туго, моя игра не оправдывала ожиданий, но самое плохое было в том, что мои неудачи влияли на результаты команды.

У нас все валилось из рук. Мы уже не вспоминали о том, что должны быть претендентами на Кубок Стэнли. "Питтсбург" шел за пределами плей-офф! Я замечал, как изменилась атмосфера на арене и взгляды людей. Было сложно не перестараться, не хотеть все исправить одним классным матчем, не пытаться разыгрывать идеальные комбинации вместо того, чтобы просто играть.

В то же время я понимал, что игра от меня не ускользнула. В течение сезона могут случаться взлеты и падения, и мне надо было оценить свон положение и понять, что надо сделать, чтобы его улучшить. Осознание того, что надо просто играть, в конце концов помогло мне выйти из этого штопора. Я просто выходил на лед и следовал своим инстинктам. Конечно, это случилось не за один вечер, но постепенно все встало на свои места.