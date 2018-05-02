07:37 | Хоккей — НХЛ

Сидни Кросби: "Мало что позволили "Вашингтону", но они реализовали почти все моменты"


Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби считает, что его команда провела хороший матч с "Вашингтоном" в третьей встрече плей-офф НХЛ. Столичные хоккеисты добились выездной победы со счетом 4:3. 

– Мы играли хорошо. Мы не так много позволили создать им у наших ворот, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – Мне кажется, что "Питтсбург" действительно провел хороший матч. Все звенья создавали опасные моменты, но так получилось, что соперник реализовал почти все возможности, которые у них возникали. 

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