Сидни Кросби: "Макдэвиду не нужны ни время, ни свободный лед"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (4:3) оценил игру молодого нападающего соперника Коннора Макдэвида. По словам олимпийского чемпиона, играть против этого быстрого хоккеиста очень тяжело.

– Учитывая его скорость, ему не нужно время, не нужен свободный лед, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – Играть против него не то же самое, что смотреть хоккей со стороны. Становится понятно, что ему не нужны эти вещи. Если ты идешь рядом с ним, то у тебя проблемы. Его надо как-то опережать.

Я очень рад, что дела у молодых игроков идут хорошо. От этого все становится только интереснее. Я совсем не против. Думаю, что такие матчи привлекают интерес. За этими ребятами интересно наблюдать, против них хочется играть.