Сидни Кросби: "Кубок Стэнли был целью с самого начала сезона"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы второй год подряд в Кубке Стэнли поделился эмоциями, отметив, что команда ставила такую цель и старалась преодолевать трудности. Канадский форвард также второй год подряд получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ – "Конн Смайт Трофи".

– Это было нашей целью с самого начала сезона, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – Мы знали, что очень давно никто не выигрывал два года подряд. Теперь, выполнив эту задачу, испытываю великолепное чувство.

Мы знали, что весь год будет очень сложным. Мы просто держались изо всех сил. У нас было много травм и других трудностей. Поэтому мы просто старались найти выход из ситуации. Это мы делали весь сезон, весь плей-офф. Это все было потрясающе.