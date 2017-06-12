Сидни Кросби: "Конн Смайт Трофи" мог достаться Малкину или двум нашим вратарям"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы в Кубке Стэнли заявил, что все игроки команды претендовали на приз "Конн Смайт Трофи" – самого ценного хоккеиста плей-офф. В этом розыгрыше Кубка Кросби провел 24 матча и набрал 27 (8+19) очков. Напомним, что "Пингвины" обыграли "Нэшвилл" со счетом 4-2 в серии.

– Кому еще могли дать "Конн Смайт Трофи"? Думаю, сразу на ум приходит Малкин, – цитирует сайт НХЛ Кросби. – На него могли претендовать и два наших вратаря. Они помогали нам на протяжении всего плей-офф. Посмотрите, как сегодня сыграл Мюррей, как оборонялся в серии с "Вашингтоном" Флери. Так что они тоже должны были претендовать.

Джейк Гюнтцель забил много голов в плей-офф, это просто невероятно. В нашей команде много парней, которые могли бы легко выиграть этот трофей.