Сидни Кросби: "Испытываю большое облегчение"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после седьмого матча полуфинала Кубка Стэнои против "Оттавы" (3:2 2 ОТ) отметил, что испытывает облегчение. По его словам, ставки были очень высоки. Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.

– Это одна из тех игр, когда ставки очень высоки, – цитирует Кросби sportsnet.ca. – Случится может что угодно. Испытываю большое облегчение, а мысль о том, что мы прошли дальше и будем бороться за Кубок Стэнли, очень будоражит.