Сидни Кросби: "Хотел сразу взять с места в карьер"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Флоридой" (3:2) отметил, что очень рад вернуться на лед. Форвард пропустил начало сезона из-за сотрясения мозга. Канадец смог отличиться в первой же встрече, а, выйдя на лед, уже во второй смене применил силовой прием.

– Когда ты пропустил столько времени, то хочется вступить в активную игру как можно быстрее, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – И не важно, применишь ты силовой прием на ком-нибудь или же ударят тебя. Я очень рад вернуться, просто сразу стараюсь взять с места в карьер.

Сезон длинный. Счастлив снова играть. Первая игра. Надеюсь, что смогу провести полноценный сезон.