Сидни Кросби: "Хочу защитить Кубок Стэнли"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби выразил мнение, что смена главного тренера по ходу минувшего сезона пошла на пользу "Пингвинз". Форвард добавил, что приложит максимум усилий, чтобы принести пользу своей команде.

– Наша работа на тренировках дала свои плоды, мы вернули уверенность, – сказал Кросби в интервью Sports Illustrated. – Это произошло не так быстро, как хотелось, поэтому нам пришлось пережить смену тренера. Но в итоге мы начали побеждать. Как и следовало ожидать, как только команда нащупала свою игру, я тоже стал набирать очки. Когда речь идет об уверенности, дело даже не в очках, а в голевых моментах. Чем больше ты их создаешь, тем больше наберешь очков в конечном итоге. Постепенно мы освоились в той быстрой игре, которую нам прививал тренер, и чувствовали себя в ней как рыба в воде. Забылись все неудачи на старте сезона.

Конечно, победа в Кубке Стэнли была незабываема, но еще приятнее она была от того, как мы начинали этот сезон. Второе чемпионство принесло мне облегчение. Добравшись до финала, пройдя через все трудности, ты хочешь выиграть. Это касается не только этого сезона, но всего времени, которое прошло с нашей первой победы в 2009-м. Случались обидные поражения в плей-офф, были времена, когда я не мог выйти на лед из-за травм. Так что эта победа была особенной. Я не буду почивать на лаврах. Я просто не могу.

Победа – ни с чем не сравнимое чувство. Если прошлый сезон и научил меня чему-то, так это тому, насколько тонка грань между победителем и побежденным. Отрезок с октября по декабрь был ужасным, это было худшее время в моей карьере, не считая травм. Я буду работать столько, сколько нужно, чтобы не допустить повторения этого. Я не хочу, чтобы первая половина прошлого сезона повторилась. Хочу, чтобы повторилась вторая. Хочу защитить Кубок Стэнли.