Сидни Кросби: "Если играть правильно, то шайба попадет в ворота"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после поражения в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли от "Оттавы" (1:2 ОТ, 0-1) заявил, что его команде не хватило удачи. Форвард отметил, что "Пингвинз" следует сохранять позитивный настрой.

– Это хоккей уровня плей-офф, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Будут матчи, в которых появляются шансы забросить, но шайба не попадает в ворота. Но если играть правильно, то в итоге она туда попадет. Думаю, нам надо просто сохранять такой же настрой и найти способ прибавить.