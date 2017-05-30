Сидни Кросби: "Еще многое надо улучшить в игре "Питтсбурга"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы над "Нэшвиллом" (5:3) в первом матче финала Кубка Стэнли подчеркнул, что его команде нужно улучшать свою игру. Форвард добавил, что "пингвины" постараются становиться сильнее с каждой встречей.

– Это была не лучшая игра, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – Но мы нашли способ победить. Мы понимаем, что еще многое надо улучшать в нашей игре. "Питтсбург" пойдет дальше и постарается становиться лучше с каждой встречей.

"Пингвинз" повели в серии со счетом 1-0, следующий матч пройдет на их площадке 1 июня.